В Минске продается квартира в доме, где жил Машеров 3 29.08.2024, 12:41

1,350

Очень редкое предложение.

В продаже появилась трехкомнатная квартира на первом этаже дома на Красноармейской, 13. Квартиры здесь продаются крайне редко. Это первая элитная пост-сталинка Минска. Ее построили для руководителей. Здесь жили Петр Машеров и Федор Сурганов. Потолки в квартирах достигают трех метров, а во дворе оборудован собственный парк, пишет nashaniva.com.

Как говорится в объявлении, дом находится в двух минутах пешком от набережной реки Свислочь, парка имени Горького и Центрального дома офицеров.

Подъезды сквозные с оригинальными дверями снаружи — деревянные со остеклением, металлические с домофонами.

В доме был капремонт в 2023 году, заменены все коммуникации, отремонтирован фасад здания.

Дом расположен в собственном, огороженном забором большом дворе-сквере. Зеленые насаждения по всему периметру со всех сторон.

Общая площадь квартиры 57,6 кв. м, жилая — 35,7 кв. м, кухня 7,7 кв. м, два раздельных санузла, высота потолков — 2,81 м.

За квартиру просят 195 тысяч долларов в эквиваленте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com