закрыть
29 августа 2024, четверг, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продается квартира в доме, где жил Машеров

3
  • 29.08.2024, 12:41
  • 1,350
В Минске продается квартира в доме, где жил Машеров

Очень редкое предложение.

В продаже появилась трехкомнатная квартира на первом этаже дома на Красноармейской, 13. Квартиры здесь продаются крайне редко. Это первая элитная пост-сталинка Минска. Ее построили для руководителей. Здесь жили Петр Машеров и Федор Сурганов. Потолки в квартирах достигают трех метров, а во дворе оборудован собственный парк, пишет nashaniva.com.

Как говорится в объявлении, дом находится в двух минутах пешком от набережной реки Свислочь, парка имени Горького и Центрального дома офицеров.

Подъезды сквозные с оригинальными дверями снаружи — деревянные со остеклением, металлические с домофонами.

В доме был капремонт в 2023 году, заменены все коммуникации, отремонтирован фасад здания.

Дом расположен в собственном, огороженном забором большом дворе-сквере. Зеленые насаждения по всему периметру со всех сторон.

Общая площадь квартиры 57,6 кв. м, жилая — 35,7 кв. м, кухня 7,7 кв. м, два раздельных санузла, высота потолков — 2,81 м.

За квартиру просят 195 тысяч долларов в эквиваленте.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип