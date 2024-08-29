В Минске продается квартира в доме, где жил Машеров

В Минске продается квартира в доме, где жил Машеров3
- 29.08.2024, 12:41
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Очень редкое предложение.
В продаже появилась трехкомнатная квартира на первом этаже дома на Красноармейской, 13. Квартиры здесь продаются крайне редко. Это первая элитная пост-сталинка Минска. Ее построили для руководителей. Здесь жили Петр Машеров и Федор Сурганов. Потолки в квартирах достигают трех метров, а во дворе оборудован собственный парк, пишет nashaniva.com.
Как говорится в объявлении, дом находится в двух минутах пешком от набережной реки Свислочь, парка имени Горького и Центрального дома офицеров.
Подъезды сквозные с оригинальными дверями снаружи — деревянные со остеклением, металлические с домофонами.
В доме был капремонт в 2023 году, заменены все коммуникации, отремонтирован фасад здания.
Дом расположен в собственном, огороженном забором большом дворе-сквере. Зеленые насаждения по всему периметру со всех сторон.
Общая площадь квартиры 57,6 кв. м, жилая — 35,7 кв. м, кухня 7,7 кв. м, два раздельных санузла, высота потолков — 2,81 м.
За квартиру просят 195 тысяч долларов в эквиваленте.