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СМИ получили доступ к пикантной переписке российского генерала

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  • 29.08.2024, 12:57
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СМИ получили доступ к пикантной переписке российского генерала

Алексей Поляков переписывался с любовницами и жаловался на командование.

Команда OSINT-расследователей «Телебачення Торонто» получила доступ к переписке в Telegram российского генерала Алексея Полякова – заместителя командующего 11-го армейского корпуса – и 25 августа опубликовала ее. 

Переписку журналисты получили от Сил спецопераций ВСУ. 

«Мы проверили переписку на достоверность, установили лиц, с которыми он чатился, фото и события. И все верифицировали. Это настоящие переписки российского генерала», – подчеркивает ведущий Анатолий Остапенко в сюжете. Речь о тысячах сообщений за период с августа 2022 года и до февраля 2024-го, Поляков переписывался, в частности, с женой и любовницами, сослуживцами, российским блогером-пропагандистом Ильей Мершем, который ведет Telegram-канал «Старше Эдды». 

В сюжете рассказывают, что Поляков не любит публичность и волновался, когда его имя упомянули в сообщении Telegram-канала. Теперь он точно «засвечен», подчеркивает ведущий. 

Согласно материалу, аккаунт генерала в Telegram подписан как «Гусар» (это его старый позывной), а больше всего сообщений – в переписке с женой Анной, которая тоже служит в оккупационной армии (в медицинском батальоне).

Всего журналисты за это время нашли в аккаунте Полякова переписку с пятью женщинами, с которыми у него были отношения (вместе с бывшими), в последнее время он активно общается с супругой и еще с двумя любовницами, говорится в сюжете. 

Поляков в переписке с женой не часто упоминает о войне, среди прочего он называл «тварью» командующего 20-й оккупационной армией России Сухраба Ахмедова (за то, что в 2022 году, когда Поляков был в его подчинении, тот выписал ему премию в 150 тыс. руб. вместо 700 тыс.) и жаловался на наступление сил обороны Украины. 

Больше о войне он общался с Мершем. В частности, из переписки ясно, что оккупанты пытались попасть в застрявшие в болоте танки Leopard, атакуя их силами артиллерии и дронами, но сделать это не удалось: танки позже эвакуировали украинские военные. Также весной 2023 года он обсуждал с блогером генеральские погоны, которые хотел получить («спортивные штаны» на сленге) и в итоге получил в конце года.

Еще один собеседник Полякова, на которого обратили внимание журналисты, – Денис Гущенков (вероятно, полковник ФСБ). С ним генерал обсуждал, в частности, уничтожение россиянами своей же РЛС «Зоопарк». 

Также в сюжете показана переписка Полякова с сыном бывшей жены Марианны – генерал пытался «отмазать» пасынка от армии и по бумагам назначил разведчиком-гранатометчиком, хотя на самом деле тот был его водителем. 

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