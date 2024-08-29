Украина превзошла Россию по важному военному показателю
- 29.08.2024, 13:03
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Z-каналы в недоумении.
Разработанные Украиной дроны-перехватчики стали серьезной проблемой для россиян, поскольку эффективно лишают их разведывательных беспилотников.
Z-каналы признают технологическое превосходство Украины в дронах и пишут, что ВСУ снова удалось опередить Россию в области развития БПЛА.
Россияне опубликовали кадры, на которых показана работа украинских перехватчиков за последние несколько недель, пишет dialog.ua.
Украина смогла перехватить и сбить более сотни российских разведывательных беспилотников, которые являются основой для работы артиллерии и ракетных систем.
Z-канал «Осведомитель» не понимает, каким образом Украине удалось вырваться вперед и опередить Россию.
Кадры работы украинских перехватчиков накануне опубликовал украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко. На видео показано 115 сбитых за последнее время российских разведывательных БПЛА.
Речь идет о распространенных российских дронах типа крыла военного класса Supercam S350, ZALA 421-16E и «Орлан-10». Они используются россиянами для разведки передовых, а также тыловых районов Украины и наведения артиллерии и барражирующих боеприпасов.
Перехват в основном выполняется модернизированными под такие задачи FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью. Однако известно, что некоторые военные также практикуют другие методы уничтожения, в частности таран.