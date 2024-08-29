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Лукашенко снова заговорил о войне

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  • 29.08.2024, 13:10
  • 3,094
Лукашенко снова заговорил о войне

После заявления МИД Украины.

Лукашенко заявил, что «не отдавал и никогда не отдаст приказа белорусским военным воевать за пределами страны». Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал он.

В воскресенье МИД Украины призвал Беларусь отвести войска от границы, заверив, что украинская сторона не намерена предпринимать враждебных действий против Минска.

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