Лукашенко снова заговорил о войне 1 29.08.2024, 13:10

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После заявления МИД Украины.

Лукашенко заявил, что «не отдавал и никогда не отдаст приказа белорусским военным воевать за пределами страны». Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал он.

В воскресенье МИД Украины призвал Беларусь отвести войска от границы, заверив, что украинская сторона не намерена предпринимать враждебных действий против Минска.

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