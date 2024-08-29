Россиянин на видео обвинил Путина в госизмене 2 29.08.2024, 13:13

2,016

И потребовал его отставки.

Режим Путина и его глава вызывают все большее недовольство у россиян, которые начинают активно и даже публично задавать неудобные вопросы главе Кремля и требовать его отставки, сообщает dialog.ua.

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина возмущается итогами так называемой российской «спецоперации», которая вместо нескольких дней растянулась на 2,5 года ожесточенных боевых действий.

Более того, заявленные Москвой цели не только не выполнены, но и вряд ли достижимы вообще.

«Владимир Владимирович, в феврале 2022 ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за 3 дня. Вы извините, она уже идет третий год!» — заявляет россиянин на видео.

Кроме того, он обвинил Путина в государственной измене и потребовал его отставки, поскольку десятки и сотни заводов в России обанкротились, а россияне живут все хуже.

«Очевидная для всех правда, которую видит и понимает каждый россиянин, но говорить которую вслух в России буквально опасно для жизни», — комментируют видео в соцсетях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com