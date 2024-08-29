Белорус не отработал распределение, но избежал выплаты государству 3 29.08.2024, 13:26

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Подробности рассказали в прокуратуре.

Молодой специалист получил высшее образование как целевик, но не отработал все 5 лет распределения. Учреждение образования решило взыскать деньги и с него, и с работодателя, но выпускнику удалось избежать выплаты. Подробности рассказали в прокуратуре.

Как говорится в сообщении ведомства, после получения образования молодого специалиста распределили в лесхоз, но пятилетний срок он не отработал и уволился в связи с переводом на работу к другому нанимателю. Учреждение образования обратилось в суд, чтобы взыскать с молодого специалиста и лесхоза по 4449,50 рубля, затраченных на его обучение.

Суд иск удовлетворил, но позже молодому специалисту удалось избежать возврата государству средств за обучение.

Прокурор пришел к выводу, что суд не учел положения части 3 пункта 1 статьи 78 Кодекса об образовании: обязанность по возмещению средств, затраченных государством на подготовку специалиста, в случае незаконного увольнения молодого специалист несет наниматель. Получается, средства за обучение нужно было взыскивать только с лесхоза. Кроме того, суд нарушил порядок досудебного урегулирования спора, который для этой категории споров был обязательный — в таком случае иск должен остаться без рассмотрения.

Вышестоящий суд эти аргументы признал обоснованными и решил: отменить решение суда первой инстанции, отклонить иск о взыскании с молодого специалиста, а иск о взыскании с лесхоза оставить без рассмотрения.

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