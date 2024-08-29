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Hyundai выпустит яркий электрический суперкар

  • 29.08.2024, 13:36
Hyundai выпустит яркий электрический суперкар

За $375 000.

Оригинальный электромобиль Hyundai N Vision 74 все же станет серийным. На собрании акционеров Hyundai заявили, что первый суперкар в истории марки выйдет на рынок в 2026 году, пишет «Фокус».

Как известно, концепт-кар Hyundai N Vision 74 показали в 2022 году. Электрическое купе отличается рубленым дизайном и очень напоминает Hyundai Pony 1974 года — первую модель южнокорейской марки. Вместе с тем, авто получило пиксельную оптику в духе Hyundai Ioniq 5, а также обвес, расширенные крылья и большое антикрыло.

По информации The Korean Car Blog, первый суперкар Hyundai будет лимитированной имиджевой моделью. Всего за два года выпустят всего 200 таких авто, а цена Hyundai N Vision 74 достигнет 375 000 долларов.

Новый Hyundai N Vision 74 получит два электромотора на задней оси. По одной версии, мощность составит 670 л. с. (как у концепта), по другой — ее поднимут до 775–800 сил. Разгон до 100 км/ч составит чуть более 3 секунд.

Батарея Hyundai N Vision 74 будет относительно небольшой — емкостью 62,4 кВт∙ч. Вдобавок установят водородное ГБО с топливными элементами. Общий запас хода на электротяге и водороде достигнет примерно 600 км.

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