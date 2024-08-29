В Курской области РФ заметили известного украинского певца 3 29.08.2024, 13:38

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Он воюет в ВСУ.

Украинский певец и участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который с начала войны пошел добровольцем служить на фронт, показался в Курской области, пишет unian.net.

Фотографией с той местности, которую держат под контролем ВСУ, артист поделился в переписке с ведущим Славой Деминым. Именно он и опубликовал в сети скрин их диалога и фото военного возле дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.

«Я так и знал, что ты уклонист и уехал за границу», - написал в шутку Демин.

А Тамерлан ответил со смайликами ему так: «Я по «Шляху» как волонтер».

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