В Курской области РФ заметили известного украинского певца

В Курской области РФ заметили известного украинского певца3
- 29.08.2024, 13:38
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Он воюет в ВСУ.
Украинский певец и участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который с начала войны пошел добровольцем служить на фронт, показался в Курской области, пишет unian.net.
Фотографией с той местности, которую держат под контролем ВСУ, артист поделился в переписке с ведущим Славой Деминым. Именно он и опубликовал в сети скрин их диалога и фото военного возле дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.
«Я так и знал, что ты уклонист и уехал за границу», - написал в шутку Демин.
А Тамерлан ответил со смайликами ему так: «Я по «Шляху» как волонтер».