В Минске на Цнянском водохранилище нашли тело подростка 2 29.08.2024, 13:43

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Водолазы обнаружили его на глубине около трех метров.

Подросток утонул на Цнянском водохранилище в Минске. Его тело нашли вечером 28 августа сотрудники ОСВОД в 20 мерах от берега. Об этом сообщает «Минск-Новости».

Сообщение о происшествии по 4-му пер. Кольцова поступило спасателям около семи часов вечера. На поиски отправились сотрудники ОСВОД, которые и нашли утонувшего на глубине около трех метров.

«О пропаже юноши сообщили его родственники. Были начаты поиски. На берегу была найдена одежда погибшего. Водолазы ОСВОД обнаружили тело подростка и извлекли из водоема», — рассказали спасатели.

Сейчас выясняют обстоятельства гибели парня.

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