Прямое попадание: ВСУ ракетой разнесли российскую РЛС «Зоопарк-М1» 2 29.08.2024, 13:46

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Видеофакт.

Ракетчики ВСУ уничтожили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию «Зоопарк-М1», которая занималась обнаружением украинской артиллерии.

Видео удара обнародовала пресс-служба 15-й отдельной бригада артиллерийской разведки «Черный лес».

Операторы разведывательного беспилотника Shark обнаружили на Запорожье российскую станцию контрбатарейной борьбы 1Л260 «Зоопарк-М1». Воины скорректировали огонь, после чего по объекту нанесли удар высокоточным вооружением.

Снаряд GMLRS уничтожил вражескую установку прямым попаданием. Контрбатарейные РЛС предназначены для удаленного поиска месторасположения вражеской артиллерии.

Они обнаруживают ракету или снаряд в полете и по нескольким точкам траектории вычисляют их, определяя как расположение огневой позиции врага, так и место падения снаряда.

После обнаружения приблизительных координат в место вероятного расположения цели отправляется разведывательный беспилотник, который проводит разведку цели и корректирует по ней огонь.

Согласно данным ресурса Oryx, украинские военные с начала российского вторжения уничтожили или вывели из строя по меньшей мере 13 единиц 1Л260. Указанная выше установка должна стать четырнадцатой.

«Зоопарк-М1» является достаточно редкой установкой: в последний раз ВСУ поражали комплекс этого типа в марте прошлого года.

Чаще на поле боя используются аналогичные комплексы предыдущего поколения «Зоопарк-1», доставшиеся РФ от Советского Союза.

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