«Здесь год — и я и машину купил, и съездил отдохнуть» 1 29.08.2024, 13:54

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Белорус стал работать в Польше простым доставщиком и поражен зарплатой.

Бывший политзаключенный Владислав Лагутенко родом из небольшого городка Круглое под Могилевом. Там он работал в колхозе и лесхозе. Но после того как мужчину приговорили к «домашней химии» за протесты, он решил убежать в Польшу. Сейчас Владислав работает в Варшаве в доставке. О заработке и протестах в белорусской глубинке он рассказал проекту MOST «Мы вернемся».

О зарплате в небольшом городе Владислав говорит с горечью. Там он работал на руководящих должностях: в колхозе был главным инженером, в лесхозе и в системе ЖКХ — мастером. Зарабатывал в 2021 году около 1000 рублей.

— У меня 350 долларов «грязными» было. «Грязными»! Я работал, мне все время и папа, и мама помогали и продуктами, где-то и деньгами, [потому что] и ребенок, и супруга — и все равно какие-то долги [были]. Зарплату получил — и все, нету.

В Варшаве Владислав занимается доставкой суши. Сейчас он работает четыре дня в неделю, зарплата на руки, по словам Владислава, составляет около 6 тысяч злотых (около 5 тысяч белорусских рублей).

— Я бы никогда не подумал, что такую зарплату можно получать простому рабочему… Здесь год — и я и машину купил, и съездил отдохнуть. Без проблем — я сам заработал, отложил и поехал, — говорит он.

Не трогали почти три года

Тем не менее уезжал из страны Владислав не по экономическим причинам. В 2020 году он участвовал в протестах. Выступления были и в Круглом, но мужчина ездил на марши в Минск.

— Для нашего городка это было нечто удивительное, — рассказывает белорус. — На протесты в основном выходили молодые горожане, на балконах вывешивали бело-красно-белые флаги. Некоторые горожане ездили на марши в Минск. Сначала сотрудники милиции не трогали протестующих, но через некоторое время начались репрессии.

Владислава не трогали почти три года. В 2023 году его вызвали на допрос как свидетеля и показали фотографии с протестов в Минске, которые нашли в телефоне одного из местных жителей. На них был и Владислав. После того допроса белоруса отпустили, но дело для него не закончилось.

«Ты в курсе, что прославился на всю Беларусь?»

Спустя некоторое время в городе возле мужчины притормозил милицейский УАЗ. Знакомый милиционер вышел из машины и с телефона показал Владиславу сюжет БТ. В нем тоже показывали фото мужчины в группе протестующих.

— Ты в курсе, что прославился на всю Беларусь? Ходи, тебе покажу, — пересказывает он слова милиционера.

Так мужчина понял, что «все — надо готовиться к СИЗО».

Чуть более чем через две недели, 27 марта, Владислава задержали. После заключения в Могилевском СИЗО он получил два с половиной года «домашней химии». Но отбывать наказание не стал, а выехал из Беларуси в Польшу.

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