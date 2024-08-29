Павлик 4 Anti-Colorados, Defence-Line

29.08.2024, 13:58

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Павел Дуров

Еще не Морозов, но уже Дуров

Эпопея с Павлом Дуровым продолжается и обрастает все более интересными подробностями, напрямую не связанными с тем, что сейчас происходит в Париже. Тем не менее, для начала следует упомянуть, что же там сейчас происходит. Как уже отмечалось ранее, французская прокуратура обещала внести ясность в происходящие события, и она сдержала свое слово. Вчера был представлен полный список преступлений, в совершении которых подозревается Дуров. Желающие могут посмотреть его на первоисточнике, а мы лишь отметим, что там имеется букет претензий в соучастии и пособничестве по целому списку преступлений. Речь идет о мошенничестве, отмывании грязных денег, а также манипуляции с детской порнографией и прочие чудеса, обвинение также включает и терроризм.

В любом случае, Дуров уже был допрошен в помещении Национального управления по борьбе с мошенничеством, одной из следственных служб, работающих над этим делом. Процедура, контролируемая Национальной юрисдикцией по борьбе с организованной преступностью, проводится отделом J3 прокуратуры Парижа. В настоящий момент он задержан в качестве подозреваемого на 96 часов. За это время, на основании его показаний, показаний других лиц, проходящих по делу, а также других данных следствие должно выдвинуть обвинение либо по всем пунктам подозрений, либо по части из них. В связи с тем, от того, будут ли выдвинуты обвинения и какого характера, будет зависеть его дальнейшая судьба в плане меры пресечения. Если оснований будет достаточно, то он останется в тюрьме, а если нет или же суд решит, что выдвинутые обвинения не слишком тяжелые, то в среду он выйдет на свободу.

Однако, в данном случае нас интересует то, кто уже вписался за Пашу, независимого и несгибаемого либертарианца, который не пошел на сотрудничество с ФСБ, как об этом гласят древние легенды. Мы уже писали о том, что в Государственной думе серьезно возмутились тем, что стойкого Пашу повязали во Франции. И вот сегодня во вражеской прессе удалось наткнуться на такое:

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил американские власти в организации ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции»

Напомню, это как раз тот Володин, который отлил в граните знаменитое выражение: есть Путин – есть Россия, ну а на нет, и суда – нет. Казалось бы, где Володин, и где Дуров, который так нахально посылает ФСБ? Тем не менее, Славик не сдержался и гневно высказал свое фе даже не в отношении Франции, а накинул его на США.

«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль».

Если бы челюсти Володина были устроены соответствующим образом, он бы наверняка что-то рассказал про свободу слова. Более того, если бы он знал, что такое первая поправка конституции США, то приплел бы и это. Но к счастью Володина, он таких подробностей не знает и потому просто говорит о том, что Вашингтон мстит Павлику за его несговорчивость:

«А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ, США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк»

По большому счету, рекомендации либо заступничество Володина, это самодостаточное и однозначное клеймо. В данном случае, клеймо прилипло к Дурову уже в несмываемым режиме. Но за него заступились и другие, более влиятельные люди. Так, стало известно о том, что гневное заявление в стиле «Руки прочь от Паши!» сделала такая себе Екатерина Мизулина. А как оказывается, калибр Славика Володина даже рядом не валяется с калибром Кати Мизулиной. Наверное, искушенным в тонкостях выгребной ямы коллегам это имя уже давно известно, а мы через него спотыкались несколько раз, но не обращали внимания до самого последнего времени и потому напрасно использовали другое, более известное имя: Алина Кабаева.

Где-то месяца полтора назад на глаза попалось сообщение о том, что Кабаева устроила скандал Путину и потребовала, что тот появился с ней на публике. Согласно легендам, у нее от царя трое детей, с которыми она жила то на Лазурном берегу Франции, то в Швейцарии, в зависимости от сезона, но прямо перед началом широкомасштабного вторжения, она вернулась в Россию, где теперь постоянно и находятся. Кабаева полагала, что ее способность демонстрировать различного вида шпагаты навсегда покорили фюрера, но тут на горизонте появилась Мизулина и все изменилось.

В общем, Кабаева решила топнуть каблучком, но похоже уже поздно. С тех пор, о ней ничего не слышно. Возможно, царь распорядился, как в старые времена, а именно: «и царевну, и приплод, тайно бросить в бездну вод», а возможно, царь Вова поступил, как царь Петя и упек негодяйку в монастырь. По крайней мере, из публичного пространства гимнастку вырезали напрочь и теперь даже духу ее нету. Зато про Катю Мизулину и Вову Путина, пишут такое:

«Путин подтвердил планы провести отпуск в «бархатный сезон» с Мизулиной. Екатерина Мизулина получила подтверждение, что в первой декаде сентября у нее, вероятно, получится побыть вместе с президентом. О нестабильных отношениях между Мизулиной и Путиным мы писали неоднократно. Гармонии, как всегда, мешают внешние факторы.

Если помните, в начале августа мы писали, что Мизулиной посоветовали сократить поездки по регионам. Да и в целом избегать лишней публичности. По большому счету, рекомендация была исполнена. Однако задержание Павла Дурова во Франции заставило Мизулину сделать заявление в его поддержку. Возвращаясь к сентябрьским планам Путина и его пассии, пока нет информации, где именно они планируют провести эти несколько дней отпуска. Как все же окончательно нет понимания, состоится ли этот отпуск вообще. Слишком уж много факторов, которые влияют на ситуацию».

Вот оно чо, Михалыч! Оказывается, Катя, не просто там какая-то Мизулина, а новая Кабаева или даже Кривоногих на должности пассии. Но перед тем, как отправиться вместе с царем в одну из его дискотек, товарищ Мизулина вписалась за Пашу Дурова. И теперь пускай кто-то расскажет, что Паша не дал ключи от шифров для ФСБ. Возможно, даже после этого найдется кто-то альтернативно одаренный, кто будет всерьез рассказывать эти сказки. Но еще более одаренным окажется тот, кто в эти сказки поверит.

Между тем, высокопоставленные российские военные выражают надежду на то, что у Дурова хватит ума не пойти на сделку и не раскрыть все то, что российские военные передавали через его Messenger. Мол, укорачивать языки проще, чем он это может себе представить. И это не пустой треп, поскольку один из прокремлевских телеграм-каналов буквально вчера написал такое:

«Путин поручил создать полностью российский аналог Telegram. Ждет результатов через месяц. Такое поручение президент дал в связи с арестом Павла Дурова во Франции, который может создать нам серьезные проблемы. В частности, армии. На новый мессенджер, по данным наших источников в Кремле, должны будут перейти все чиновники, военные, сотрудники спецслужб. Поручение заняться его разработкой получили ряд министерств и ведомств, в частности, Минцифры, Минобороны, ФСБ, Роскомнадзор и Служба спецсвязи ФСО».

Вот так, пока Пашу не приняли в Париже, все было хорошо, и у военных, и ФСБ, и у личной охраны Путина. А теперь все изменилось, причем настолько стремительно, что царь дал всего один месяц на то, чтобы испекли новый Telegram. Фюрер уточнил, что если поначалу будут вылазить какие-то косяки – не страшно, можно их исправить по ходу дела. Вот такой он, либертарианец Паша, и такой он, этот Telegram.

Anti-Colorados, Defence-Line

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