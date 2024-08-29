В Беларуси ограничат продажу алкоголя 1 29.08.2024, 13:59

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Как долго продлится запрет?

В начале сентября в отдельных районах и городах Беларуси вводится ограничение на продажу спиртных напитков. Такие меры приняты в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню знаний и началу учебного года, пишет myfin.by.

В ряде городов и районов Беларуси в День знаний (1 сентября) и первый день нового учебного года (2 сентября) ввели ограничения на продажу алкоголя.

Время ограничения продажи на разных территориях отличается. Где-то продажа спиртного запрещена с 00:00 до 24:00 1 или 2 сентября 2024 г., а где-то запрет начнет действовать с 08:00 2 сентября и продлится до утра 3 сентября.

Напомним, что ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств (в отдельных районах – и юбилейных торжеств).

Также ограничения не затрагивают объекты общественного питания, которые торгуют алкоголем в розлив.

Уточнить, где и на каких условиях вводится запрет на продажу спиртного, можно на Национальном правовом интернет-портале.

Также можно отслеживать информацию на сайтах местных органов власти и СМИ. Кроме того, об ограничениях на торговлю спиртным зачастую информируют крупные торговые сети.

Пинский горисполком сообщает, что 1 сентября 2024 года в розничных торговых объектах Пинска, за исключением объектов общепита, время продажи алкоголя будет ограничено с 00:00 до 24:00.

Кроме того, в торговых объектах города, за исключением объектов общественного питания, с 00:00 до 24:00 1 сентября розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% не осуществляется.

На территории Брагинского района ограничения на продажу алкоголя будут действовать с 08:00 2 сентября 2024 г. до 08:00 3 сентября 2024 г.

Отдельные районы приняли решения, ограничивающие продажу спиртного 1 и 2 сентября, еще весной текущего года. Это, к примеру, Дрибинский, Толочинский, Хойникский, Пружанский, Климовичский, Столинский и другие районы.

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