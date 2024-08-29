Три моста космической пехоты 1 Владимир Халип

29.08.2024, 14:02

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Владимир Халип

Никакой фантастики, никаких сенсаций из Солнечной системы.

Яблони на Марсе больше не цветут. Там, как выяснилось, низкотемпературная жуть. И вообще, о полетах к далеким планетам и прочим астероидам амбициозным первопроходцам звездных пространств придется надолго забыть. А вот космическим войскам во всех возможных вариантах – самое время. Только путь у них не к звездам, а в окопы. Вроде бы нелепость – двадцать первый век на дворе. И вдруг те, кого так долго и старательно готовили к службе на космодромах и к беспримерным полетам в стратосферу и повыше, больше тут никому не нужны.

Два с половиной года идет беспросветная война. Собственную страну лихие кремлевские умельцы загнали в траншеи, в блиндажи, на минные поля. А потому и нет тут спроса на космонавтов и прочих специалистов подобного профиля. Зато невообразимо высок спрос на обычных штурмовиков. Все как в давние времена: пехота – царица полей. Ситуация пакостная и почти безвыходная. Хотя и назвали все это второпях Курской дугой, чтобы поднять боевой дух. Однако с первых же дней напрашивалось совсем иное слово. Все понимали, что это сквозная дыра, которую нечем заткнуть. Требуется невообразимое количество пехоты. Немедленно. Любой ценой.

Так что грядет большая облава. Выследят. Разыщут. Соберут. Распределят по взводам и батальонам. «Калаш» в руки - и под Курск, брешь затыкать. Время не ждет. Противник наступает. И куда тут деваться большому полководцу и хитроумному затейнику? Других резервов у него нет, а война эвон как повернулась. Кто бы мог подумать! Так лихо вроде бы размахнулись в начале большого пути, а тут внезапно – линия фронта под Курском. Сколько там до Москвы остается?

А потому отпор решено было дать сокрушительный. Но без лишнего шума. Не меняя распорядок дня и общий ритм жизни вождя. Очень непросто изображать безграничный оптимизм, если уже утрачены почти сто населенных пунктов, противник на подходе к Рыльску и Льгову, а более шестисот военных попали в плен. А тут еще вдобавок три моста на реке Сейм ушли на дно.

Попытались было возводить понтонную переправу, но и ее смахнуло огнем. Космическую пехоту, даже если ее соберут по далеким гарнизонам, как тут выдвигать на позиции? Но до этого еще дожить надо. Подтянули сначала тех, кто поближе. Без лишнего шума собрали все, что могли. Даже с харьковского направления сняли. Набралось в итоге тысяч тридцать. Но чтобы закрыть курскую дыру, этого мало. Тогда, в самом начале майского похода на Харьков, который предполагался невероятно победоносным, кто бы мог подумать, что большой провал уже где-то там поблизости подстерегает.

А ведь так классно все вроде бы начиналось. Растерянный от недостатка величия глубинный народ нашел наконец вождя – во мужик!.. И жизнь вроде бы налаживалась понемногу. Можно было и что-то заработать, и что-то украсть. Вместо пеньки и дегтя страна уже продавала всяким богатым соседям нефть и газ. Спрос был бешеный. Деньги на соответствующие счета пошли немыслимые. И вот тогда все начали сообща, задорно, с матерком, что-то строить. Нечто большое, неуклюжее. То ли империю, то ли вообще какую-то джамахерию. И, самое главное, сбывалась извечная мечта – «чтобы все нас боялись». И точно, сооружение получалось жутковатое. Самые целеустремленные уже грезили о большом реванше. Конечно, все сразу пошло не так. Но два с половиной года тупой и бессмысленной войны устоев не пошатнули.

Рухнуло все шестого августа. Украинские войска перешли границу с Россией и вторглись в Курскую область. И открылось вдруг, что «вторая армия мира» не способна даже оказать сопротивление наступающим. Генералы и их главнокомандующий просто не предполагали, что кто-то осмелится не поверить в российскую сказку про белого бычка. И чтобы скрыть внезапный конфуз, на полную мощь включили знаменитую российскую пропаганду.

И выяснилось вдруг, что ничего особенного не случилось. Спецоперация продолжается. Вождь строго придерживается повседневного расписания. Посещает Алиева. Проверяет качество созревающих яблок в опытном саду. Работает с документами. И все идет по плану. А какой-то там прорыв границы и продвижение украинских войск в Курской области – это всего лишь незначительный эпизод. Даже если они прорвались и вошли – это сущий пустяк. Что такое Курская область? И сколько таких областей у России! Вот подтянется непобедимая космическая пехота, восстановит три безвременно павших моста, и все снова войдет в свои берега. Подумаешь, какой-то прорыв!..

Только это не прорыв, а провал. Все увидели - война идет уже на российской территории. Казалось бы, ничего особенного. Вот только могучая вроде бы власть ничего с этим не может поделать. А это значит, что Россия заурядное, много возомнившее о себе государство. И ее курский провал – это почти как внезапный провал в самой кремлевской стене. Вдруг образовалась зияющая дыра. Исчезла тайна. И стало видно, что там, в проломе.

А там все тот же царь-колокол. Царь-пушка в придачу. «Аурус» выруливает лениво. Какой-то вихлястый чиновник суетится, собирая рассыпавшиеся бумажки с грифом «совершенно секретно». Еще клубится красная пыль над провалом. Еще солнце светит свирепо. Но уже кончается лето. Впереди - дождливая беспросветная осень. И у того суетливого чиновника вполне может возникнуть крамольная мысль. А не выкатить ли эту окаянную пушку. Зарядить туго и бабахнуть.

И посмотреть, что случиться в итоге.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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