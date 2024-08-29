В Беларуси власти взялись за выпускников магистратуры 3 29.08.2024, 14:11

1,602

Вузы получили письмо из Министерства образования.

В августе белорусские вузы, где обучаются магистранты, получили письмо из Министерства образования. Чиновники проанализировали ситуацию с распределением и пришли к выводу, что руководство университетов нарушило устное требование Лукашенко о том, куда нужно направлять молодых специалистов.

Провинившимся сотрудникам грозят наказанием, а выпускников требуют отправить на работу в госучреждения, сообщает Deutsche Welle.

Чего Лукашенко ждет от магистрантов?

Редакция DW ознакомилась с письмом, которое получили вузы. В документе за подписью замминистра Александра Бахановича утверждается, что ведомство изучило, как проходило распределение магистрантов в этом году, и пришло к выводу, что были нарушения поручения Александра Лукашенко, с которыми тот выступил в ходе рабочей поездки еще пять лет назад. Тогда политик заявил, что магистранты должны быть распределены исключительно в организации, относящиеся к сфере образования или реализующие инновационные проекты. В Минобразования отдельно обращают внимание на форму собственности организаций — государственные.

Срок обучения в магистратуре — от года до полутора, по окончанию можно поступить в аспирантуру либо пойти работать. Если обучение было на бюджетной основе, выпускники обязаны отработать распределение — два года для тех, кто поступил в год получения высшего образования, и один год для остальных.

«В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. А то некоторые поступают без видимых причин, в результате просто теряют время, — заявил Лукашенко. — Кто хочет быть на голову выше вузовского специалиста, пусть идет в магистратуру, а дальше в аспирантуру, пишет кандидатскую диссертацию. И получив этот опыт и знания, продвинет, например, таможню на такую высоту, что мне не надо будет думать, как там бороться с коррупцией. Всем вузам поручен такой подход к обучению».

Диктатор запретил перенимать опыт России в сфере подготовки магистров, где бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй.

Министерство образования в своем письме требует от руководства вузов прислать обоснование по каждому выпускнику, который был распределен в 2024 году в «иную организацию», особенно обратить внимание на частные компании, и объяснить, на каком основании было принято такое решение. Также замминистра требует привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников университетов, ответственных за распределение и нарушивших устное поручение Лукашенко. В Министерстве образования ожидают, что вузы перераспределят магистрантов.

Как выглядит распределение?

Преподаватель Белорусского государственного университета в комментарии DW пояснила, что некоторые выпускники вузов поступают в магистратуру действительно, чтобы избежать распределения.

«Это касается процентов 30 магистрантов, — говорит собеседница. — Выпускник приходит на распределение, его отправляют в организацию, где он не хочет работать. Получить свободный диплом не получается, и тогда многие решаются на такой временный шаг, как пойти в магистратуру, грубо говоря, отсрочить время новой отработки».

Дальше магистрант либо находит уже подходящее для себя место работы, либо поступает в аспирантуру, чтобы и дальше тянуть время.

«Раньше магистратуру еще использовали как отсрочку от службы в армии, но лет пять назад Министерство обороны добилось, чтобы эту лазейку прикрыли, — продолжает преподаватель. — И все же большинство магистрантов мотивированы на повышение знаний, исследовательскую деятельность».

У каждого вуза есть контрольные цифры по приему магистрантов, так что сотрудники заинтересованы, чтобы набор состоялся, поясняет сотрудница университета. В последние годы активизировались и госпредприятия, которые отправляют сотрудников в магистратуру. Хотя диплом магистра не гарантирует повышение по работе, нет и строгих требований, что определенные должности могут занимать только выпускники магистратуры.

По словам преподавателя БГУ, контроль за распределением выпускников магистратуры слабее, чем бакалавриата. Это, в частности, позволяло чаще одобрять заявки от организаций, независимо от формы их собственности или инновационной деятельности. Новые требования от Министерства образования урежут эту возможность, считает собеседница.

Могут ли перераспределить выпускников магистратуры?

Как стало известно DW, выпускники магистратуры уже получают письма по месту распределения о том, что они подлежат перераспределению, им предлагают согласиться и подписать заявление. Но что говорит закон?

Юристы сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub поясняют, что основания для перераспределения прописаны в Кодексе об образовании.

«Например, если выпускнику отказывают в приеме на работу по направлению, если молодого специалиста увольняют в связи с сокращением штата, — перечисляют эксперты. — Произвольно перераспределить специалиста на основании письма из Министерства образования нельзя. Это будет нарушением и Трудового кодекса. Так что вуз не вправе заставить магистранта перераспределиться».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com