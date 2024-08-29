«Россияне лезут из всех щелей» 2 29.08.2024, 14:12

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Украинский военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском.

Боец ВСУ с позывным «Шейх» Евгений Иевлев рассказал о ситуации на восточных участках фронта, в частности о Покровске и Торецке, где не прекращает давить враг.

«Ситуация сверхсложная, ситуация меняется в день трижды. Никаких ослаблений позиций, или уменьшение количества техники, или уменьшение количества личного состава не наблюдается. То есть уже месяц, полтора, два это постоянные штурмы, постоянное нашествие без никаких даже пауз на какие-то перегруппировки, ротации и так далее. Нельзя сказать, что у врага есть дефицит или БК, или личного состава. И я знаю, что это происходит как на нашем Торецком направлении, так и у собратьев на Покровском направлении, то есть ситуация действительно довольно сложная и причина этой сложности не одна, очень много способствует этому. И определенные географические свойства, на которые рассчитывали, что враг на них не сунется, не пойдет, к сожалению... То же самое, что говорить о локальных командирах наших: командиры взводов, командиры рот, их мнение немножко не оправдалось, и враг идет в навалу, лезут из всех щелей», - рассказал он в эфире телеканала «Еспресо».

«Карта Deep State показывает, где находится враг, обустроить позиции можно когда у тебя линия фронта фиксируется больше, чем на каких-то две недели, три недели. А если посмотреть динамику, то каждый день у врага там есть какие-то определенные продвижения и каждый день копать новую окопную линию и обустраивать новые позиции, конечно, никто не будет. Но вы можете относительно Deep State представить и подумать о том, какое количество позиций мы готовили, которое занял враг. То есть там действительно есть позиции, которые были заготовлены нами. С точки зрения географических свойств и выхода на более выгодные рубежи, наверное, с точки зрения военной науки оно так и есть, но вы же посмотрите, с какой скоростью, какое количество населенных пунктов, к сожалению, отходит под оккупацию врага. Единственное, что мотивирует ребят, которые находятся с нами, это то, что хочется верить, что у командования есть какой-то план, и все это идет по плану нашего командования, потому что если нет, то ситуация довольно неприятная», - отметил военный.

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