Минфин предложил отменить льготы по подоходному налогу для одной категории белорусов 1 29.08.2024, 14:27

Кому следует приготовиться?

Постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам «совета республики» «национального собрания» Беларуси на днях на расширенном заседании представила свои планы по изменению налогового законодательства на 2025 год. В числе значимых изменений заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, презентовавший законопроект, назвал отмену действующей льготы по подоходному налогу для одной категории белорусов.

Речь идет о льготах по подоходному налогу по доходам, полученным белорусами от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций. Как пояснил замминистра, «заметного эффекта для инвестиций» от этого не отмечается: вместо того, чтобы повторно инвестировать прибыль, ее «распределяют в пользу физлиц в повышенных размерах». В связи с этим льготу для физлиц решили отменить. Впрочем, это не коснется госорганизаций — там часть прибыли распределяют в обязательном порядке и сейчас.

В целом, по словам Кийко, льготы и вычеты по подоходному налогу предлагается «осовременить», что должно «отразится на темпах роста реальных доходов» белорусов.

Замглавы Минфина также пообещал скорректировать налоговые ставки, установленные в рублях, исходя из уровня инфляции.

В частности, отдельные льготы для многодетных семей ведомство предложило расширить — снять действующее ограничение, по которому семья может рассчитывать на имущественный налоговый вычет только по одной квартире. Как пояснили в Минфине, это предложение — результат «анализа обращений граждан». По той же причине ведомство предложило распространить льготу по единому налогу для индивидуальных предпринимателей, воспитывающих детей-инвалидов старше 18 лет с I или II группой инвалидности.

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