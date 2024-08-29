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Силовики задерживают белорусов, торговавших местами в очереди на границе

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  • 29.08.2024, 14:34
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Силовики задерживают белорусов, торговавших местами в очереди на границе

Задержаны более десяти человек.

В пункте пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польской границе задержаны более 10 человек. Они продавали места в очереди на въезд в Польшу, сообщает МВД.

Некоторые из задержанных находятся в изоляторе временного содержания. С тремя из задержанных показали «покаянные» видео. Один из них говорит, что продавал места в очереди за 200-300 рублей. Еще один говорит, что продает места в очереди и «изредка помогает людям переехать границу по льготе»

Как заявляет МВД, рейды вблизи пункта пропуска проходят ежедневно с участием сотрудников ГУБОПиК, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, милиции общественной безопасности и налоговых органов.

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