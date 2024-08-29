Силовики задерживают белорусов, торговавших местами в очереди на границе

Силовики задерживают белорусов, торговавших местами в очереди на границе13
- 29.08.2024, 14:34
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Задержаны более десяти человек.
В пункте пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польской границе задержаны более 10 человек. Они продавали места в очереди на въезд в Польшу, сообщает МВД.
Некоторые из задержанных находятся в изоляторе временного содержания. С тремя из задержанных показали «покаянные» видео. Один из них говорит, что продавал места в очереди за 200-300 рублей. Еще один говорит, что продает места в очереди и «изредка помогает людям переехать границу по льготе»
Как заявляет МВД, рейды вблизи пункта пропуска проходят ежедневно с участием сотрудников ГУБОПиК, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, милиции общественной безопасности и налоговых органов.