Силовики задерживают белорусов, торговавших местами в очереди на границе 13 29.08.2024, 14:34

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Задержаны более десяти человек.

В пункте пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польской границе задержаны более 10 человек. Они продавали места в очереди на въезд в Польшу, сообщает МВД.

Некоторые из задержанных находятся в изоляторе временного содержания. С тремя из задержанных показали «покаянные» видео. Один из них говорит, что продавал места в очереди за 200-300 рублей. Еще один говорит, что продает места в очереди и «изредка помогает людям переехать границу по льготе»

Как заявляет МВД, рейды вблизи пункта пропуска проходят ежедневно с участием сотрудников ГУБОПиК, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, милиции общественной безопасности и налоговых органов.

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