«В космосе вырастили»: белоруска пожаловалась на цены на зелень в «Евроопте»3
- 29.08.2024, 14:47
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Видео вызвало оживленную дискуссию.
Одна из белорусок, прогуливаясь по магазину торговой сети «Евроопт» удивилась высокой цене на свежую зелень. Девушка показала ценники на видео в TikTok, однако большинство пользователей ее мнение не разделили.
«Смотрите какая красота в «Евроопте». Все такое свеженькое, красивенькое. А теперь посмотрим цены. Как они вам, нормальные?» — обратилась автор видеоролика к аудитории.
Цены на зелень оказались следующими:
Тимьян — 63,90 за кг;
Кинза и шпинат — 50,05 руб. за кг;
Салат — 35,50 руб. за кг;
Зеленый лук — 28,60 руб. за кг,
@kristinabernat7 #магазин #евроопт #продукты #цены #беларусь #барановичи ♬ оригинальный звук - kristinabernat7
Некоторые комментаторы согласились с девушкой.
«Цены очень завышены. В сезоне она не должна столько стоить», — написала одна пользовательница.
«В космосе выращивали или в Африке. Потому цены космические», — пошутил кто-то.
«Очень дорого! Зелень легко выращивать, не то, что помидоры, огурцы и т. д. Цены завышены очень!», — написала другая.
«Ну купите дачу и выращивайте бесплатно и себе, и соседям. Посмотрите, во сколько обойдется», — не согласился кто-то.
Многие пользователи соцсети не разделили удивление девушки и обратили внимание на то, что цена на ценниках указана за килограмм зелени и ее в таком объеме никто не покупает.
«А вы посчитайте, сколько получается при покупке укропа 60 гр. за 2 руб. в упаковке в магазине. Так что обычная магазинная цена на зелень, просто из-за того, что она за кг, кажется дороговатой», — написал один комментатор.
«В расфасовке цена на 1 кг дороже, обратите внимание», — написала другая пользовательница.
«Вы берете зелень килограммами? За пучок получается вполне доступно», — заметила еще одна из пользовательниц, на что автор видеоролика ответила:
«Это да, тут психологический фактор. Зачем они называют цену за 1 кг? Это отпугивает покупателя».
«В общем, это неправильный маркетинговый ход. Им нужно поставить цену за 100 гр. чтобы не отпугивать покупателя и цена станет приемлема», — высказался кто-то, с чем автор видео согласилась:
«Вот и я об этом. Если бы цена была указана за 100 г, никто бы и не заметил дороговизны»