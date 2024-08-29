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Соболенко и Азаренко без труда вышли в 3-й круг US Open

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  • 29.08.2024, 15:30
Соболенко и Азаренко без труда вышли в 3-й круг US Open
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Обе теннисистки одержали победы над своими соперницами в двух сетах.

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко вышли в 1/16 финала открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Арина Соболенко в 1/32 финала оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти (76-й) – 6:3, 6:1. В третьем круге белоруска встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Виктория Азаренко в двух партиях обыграла Клару Бюрель из Франции (56) – 6:1, 6:4. Далее противостоять Азаренко будет китаянка Вань Яфань из Китая.

Белоруска Александра Саснович и теннисистка из РФ Камилла Рахимова выиграли в первом круге парного разряда US Open. В 1/32 финала белорусско-российский дуэт за полтора часа переиграл в двух сетах тандем Элина Аванесян / Катажина Питер – 6:2, 6:4. Во втором раунде Саснович и Рахимова сыграют с дуэтом Сара Соррибес Тормо / Мария Боузкова.

Общий призовой фонд US Open-2024 составляет рекордные $75 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде получат по $3,6 млн. В 2023 году в решающем поединке у женщин Кори Гауфф из США обыграла Арину Соболенко. Мужской турнир в четвертый раз выиграл серб Новак Джокович, который победил в финале россиянина Даниила Медведева.

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