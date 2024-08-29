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The Hill: Россия не сможет вернуть контроль над Курской областью

  • 29.08.2024, 15:48
  • 1,272
The Hill: Россия не сможет вернуть контроль над Курской областью
Фото: 80 ОДШБр

Если не оставит свои позиции в Украине.

Вторжение Украины в Россию изменило динамику войны и еще больше разоблачило слабость Кремля. С момента начала операции в Курской области украинские войска уже контролируют 100 населённых пунктов в России и захватили сотни пленных.

Кроме того, успех Украины подорвал моральный дух среди российских военных, которые, несомненно, ставят вопрос о цели войны, оставившей российские границы незащищенными. Как пишет The Hill, об этом заявил Альфред Купер, бывший корреспондент Reuters News (2008-2012) по России.

По мнению корреспондента, Россия нуждается в большем количестве военных, чтобы вернуть контроль над своими приграничными территориями, но для этого ей придется либо отказаться от своих позиций в Украине, либо призвать на службу молодых призывников. Проблема заключается в том, что отправка прошлогодних выпускников школ на войну является политически сложной, поскольку Путин ранее пообещал не вовлекать их в боевые действия в Украине.

«Для руководства Кремля очевидно одно: началась эпоха сложностей и потрясений», — добавил Купер.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что Путин не способен быстро ответить на операцию Украины в Курской области. Когда авторитет Путина подвергается сомнению, его реакция часто является медленной и нерешительной.

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