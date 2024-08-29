Мальдивы на грани дефолта 29.08.2024, 15:58

Власти страны делали ставку на Китай.

Популярное среди туристов островное государство Мальдивы оказалось на грани дефолта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мальдивы столкнулись с проблемами погашения внешних долгов, снижением внешнего финансирования и сокращением валютных резервов (с $700 млн год назад до $395 млн по состоянию на конец июня).

Учитывая эти проблемы, агентство Fitch снизило рейтинг Мальдив до "СС", что означает «повышенный риск дефолта». Это уже второе снижение рейтинга с июня.

До конца года Мальдивы должны погасить долги на $557 млн, а в следующем году — на $1 млрд, и сделать это без крупных внешних заимствований будет невозможно.

Правящая партия Мальдив Народный национальный конгресс получила абсолютное большинство в парламенте на выборах в апреле, что дало толчок прокитайской политике президента Мохамеда Муиззу, который выиграл президентские выборы в прошлом году благодаря кампании по сокращению присутствия Индии в стране.

В Fitch предупреждают, что инициативы правительства, направленные на повышение доходов за счет туризма, недостаточны, чтобы избежать дефолта. Мальдивам необходимо срочно привлечь как минимум $200 млн для начала реструктуризации сукук (исламский вариант облигаций).

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