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Дочь Шойгу улетела из России за несколько часов до начала войны

  • 29.08.2024, 16:17
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Дочь Шойгу улетела из России за несколько часов до начала войны

Улетела в ОАЭ.

Ксения Шойгу, дочь Сергея Шойгу, который до мая 2024 года был министром обороны, покинула Россию днем 23 февраля 2022 года — за 14 часов до начала российского вторжения в Украину. Это следует из утекших баз данных ФСБ, которые проанализировало «Агентство».

Ксения Шойгу вылетела из «Шереметьево» в столицу ОАЭ Абу-Даби 23 февраля 2022 года в 15:50, следует из утечек. Она летела регулярным рейсом авиакомпании Etihad. В 6:00 следующего дня Кремль опубликовал обращение Владимира Путина о начале вторжения.

Дочь Шойгу вернулась в Россию через день, 25 февраля в 14:25, следует из утекших данных.

Сергей Шойгу был одним из немногих представителей российского истеблишмента, кто знал точную дату российского вторжения в Украину.

Всего в ОАЭ с начала войны Ксения Шойгу летала 7 раз. 

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