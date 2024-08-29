Дочь Шойгу улетела из России за несколько часов до начала войны
- 29.08.2024, 16:17
- 4,568
Улетела в ОАЭ.
Ксения Шойгу, дочь Сергея Шойгу, который до мая 2024 года был министром обороны, покинула Россию днем 23 февраля 2022 года — за 14 часов до начала российского вторжения в Украину. Это следует из утекших баз данных ФСБ, которые проанализировало «Агентство».
Ксения Шойгу вылетела из «Шереметьево» в столицу ОАЭ Абу-Даби 23 февраля 2022 года в 15:50, следует из утечек. Она летела регулярным рейсом авиакомпании Etihad. В 6:00 следующего дня Кремль опубликовал обращение Владимира Путина о начале вторжения.
Дочь Шойгу вернулась в Россию через день, 25 февраля в 14:25, следует из утекших данных.
Сергей Шойгу был одним из немногих представителей российского истеблишмента, кто знал точную дату российского вторжения в Украину.
Всего в ОАЭ с начала войны Ксения Шойгу летала 7 раз.