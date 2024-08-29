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В Швеции обещают пересмотреть дела белорусов, обратившихся за убежищем

  • 29.08.2024, 16:22
  • 1,330
В Швеции обещают пересмотреть дела белорусов, обратившихся за убежищем

Ранее миграционную службу этой страны критиковали.

Миграционная служба Швеции осенью планирует пересмотреть дела граждан Беларуси, обращавшихся за политическим убежищем, сообщает Sveriges radio со ссылкой на замглавы по правовым вопросам Миграционной службы Анну Линдблад.

Ранее в Швеции критиковали ведомство за то, что при вынесении решения об убежище оно руководствуется устаревшими данными о Беларуси.

«Мы в курсе этой информации и критики в наш адрес», — заявила Линдблад изданию.

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