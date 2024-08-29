Лукашисты пришли за пророссийским активистом
- 29.08.2024, 16:52
На него якобы написали донос.
Силовики задержали пророссийского активиста Артема Агафонова, сообщила Эльвира Мирсалимова. В чем обвиняется активист, не сообщается. «Медиазона» не нашла в расписании судов административное дело Агафонова.
В июне он написал статью о 10 сутках ареста депутата Верховного совета СССР Николая Патрушенко, который репостнул статью издания tut.by. В ней Агафонов рассказал, что на него тоже писали «донос». После чего к нему заходилу участковый и «просил показать подписки в телеграме».