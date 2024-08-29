МИД Китая прокомментировал операцию ВСУ в Курской области РФ

МИД Китая прокомментировал операцию ВСУ в Курской области РФ7
- 29.08.2024, 17:01
- 4,102
Пекин выразил беспокойство.
МИД Китая выразил обеспокоенность тем, что Украина получила разрешение на использование западного оружия на территории России. Также китайский МИД опасается «высокой вероятности дальнейшей эскалации и расширения украинского кризиса».
Об этом на брифинге в четверг, 29 августа, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает «Укрінформ».
«Сейчас существует широкое беспокойство высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения «кризиса» [так в Китае называют российскую войну против Украины]», — сказал Линь Цзянь.
Журналисты спросили у представителя МИД, может ли он уточнить, что вызывает беспокойство Китая по поводу возможного использования Украиной западного оружия на территории России. Дипломата также попросили прокомментировать массированное использование армии РФ иранских дронов и северокорейских ракет для атак на украинские города.
«В международном сообществе считают главным приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта», — отметил спикер.
Он добавил, что все стороны должны «сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут еще больше обострить ситуацию».