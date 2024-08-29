Командующий сухопутными войсками ВСУ участвовал в тайной встрече топ-военных стран НАТО
- 29.08.2024, 17:17
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Переговоры проходили за закрытыми дверями.
В закрытой встрече высших армейских руководителей стран-участниц НАТО принимал участие командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным таблоида, встреча состоялась 27−29 августа в Дрездене.
«Переговоры проходили за закрытыми дверями со вторника по четверг. Там же был и Александр Павлюк», — утверждает издание.
В ней приняли участие 35 стран, в основном из Европы, пишет Bild. Встречу принимал инспектор сухопутных сил Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс. В числе гостей — генералы из Нидерландов, Эстонии, Испании, Великобритании, Швеции, Албании, Греции, США.
Издание уточняет, что на встрече шла речь о новых оперативных штабах НАТО в Швеции и Финляндии, текущие угрозы и война России против Украины.