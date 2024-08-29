Россия засекретила статистику производства дизельного топлива
- 29.08.2024, 17:39
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После взрывов на НПЗ.
После серии пожаров на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах России власти РФ наложили гриф «секретно» на новые данные о выпуске топлива в стране. Из опубликованного 28 августа доклада Федеральной службы государственной статистики изъяты цифры о выпуске дизельного топлива, мазута, сжиженного пропана и бутана. Эти данные больше не публикуются «на основании решения правительства РФ», сообщил Росстат, пишет «Немецкая волна».
В конце мая Росстат уже засекретил статистику о выпуске автомобильного бензина. Минэнерго РФ объясняло эту меру геополитической ситуацией и угрозой «манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников».
В новом комментарии федеральной службы говорится, что «зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа».
Решение засекретить статистику принято через два дня после взрыва, прогремевшего на Омском нефтеперерабатывающем заводе - крупнейшем в России. В результате ЧП на заводе, производящем десятую часть всего бензина и дизеля в стране, прекратила работу установка первичной переработки нефти АВТ-11. В результате Омский НПЗ потерял 41% своей мощности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Причина инцидента, повлекшего за собой гибель одного из рабочих, официально не раскрывается.
В прошлом году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн тонн автобензина (11,5% от производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).