Россия засекретила статистику производства дизельного топлива 29.08.2024, 17:39

1,080

После взрывов на НПЗ.

После серии пожаров на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах России власти РФ наложили гриф «секретно» на новые данные о выпуске топлива в стране. Из опубликованного 28 августа доклада Федеральной службы государственной статистики изъяты цифры о выпуске дизельного топлива, мазута, сжиженного пропана и бутана. Эти данные больше не публикуются «на основании решения правительства РФ», сообщил Росстат, пишет «Немецкая волна».

В конце мая Росстат уже засекретил статистику о выпуске автомобильного бензина. Минэнерго РФ объясняло эту меру геополитической ситуацией и угрозой «манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников».

В новом комментарии федеральной службы говорится, что «зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа».

Решение засекретить статистику принято через два дня после взрыва, прогремевшего на Омском нефтеперерабатывающем заводе - крупнейшем в России. В результате ЧП на заводе, производящем десятую часть всего бензина и дизеля в стране, прекратила работу установка первичной переработки нефти АВТ-11. В результате Омский НПЗ потерял 41% своей мощности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Причина инцидента, повлекшего за собой гибель одного из рабочих, официально не раскрывается.

В прошлом году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн тонн автобензина (11,5% от производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com