Криштиану Роналду: Я хочу забить тысячу голов 1 29.08.2024, 18:14

Криштиану Роналду

По мнению португальца, он сможет достичь этой отметки примерно в 41 год.

Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду заявил, что рассчитывает забить тысячу голов за карьеру. Слова 39-летнего футболиста приводит ESPN.

Роналду остался один гол до отметки в 900 мячей за клубы и сборную.

По мнению португальца, он сможет забить тысячу примерно в 41 год.

«Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучшая отметка, которую я могу достичь в футболе, — это, во-первых, 900 голов. После этого моя задача достичь отметки в 1000 голов», — сказал Роналду.

Роналду отметил, что уважает других легенд футбола, таких как Пеле и Альфредо Ди Стефано, но его отличие в том, что все его голы «есть на видео».

Роналду с 2023 года играет в Саудовской Аравии.

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, чемпионом Европы (2016 год), пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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