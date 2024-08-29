Инфляция в Германии достигла минимума с марта 2021 года 29.08.2024, 18:19

Эксперты связывают ослабление инфляции с удешевлением топлива.

Потребительские цены в Германии в августе выросли на 1,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства страны (Destatis) в Висбадене, опубликованные в четверг, 29 августа, передает DW.

Инфляция замедлилась по сравнению с 2,3% в июле и обновила минимум с марта 2021 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 2,1%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в августе ослабла до 2,8% в годовом выражении с 2,9% в июле. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года.

Падение цен на энергоносители

Замедление темпов инфляции связано с удешевлением энергоносителей в Германии. Согласно предварительным данным, в августе цены на них снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают экономисты банка Landesbank Hessen-Thüringen, падение цен отмечено сразу по всему спектру — на бензин, дизельное топливо и мазут.

Заправляться стало дешевле

Подводя итоги первого полугодия 2024 года, эксперты Общегерманского автомобильного клуба ADAC в июле подсчитали, что с января по июнь средняя цена литра 95-го бензина с 10% этанола (сорт Super E10, за которым и ведется наблюдение) составила 1,788 евро. Это на 0,3 евроцента меньше, чем средняя цена Super E10 за весь прошлый год: 1,791. В то же время литр дизельного топлива стоил в среднем по ФРГ в первые шесть месяцев этого года 1,706 евро, что на 1,6 евроцента ниже прошлогоднего среднего показателя: 1,722 евро.

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