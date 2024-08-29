Сотни белорусов не могут подать документы в польские вузы из-за законодательной ловушки 29.08.2024, 18:28

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На решение вопроса осталась пара недель.

Несмотря на то, что об уступках для абитуриентов из Украины и Беларуси заговорил и подписал соответствующий указ даже президент Польши Анджей Дуда, сотни белорусов все равно не могут подать документы в польские вузы. Из-за законодательных недочетов и бюрократических нюансов они рискуют остаться без мест в университетах, пишет «Белсат».

В 2005 году Беларусь и Польша подписали соглашение, согласно которому белорусский аттестат о среднем образовании, дипломы о профессиональном и среднем специальном образовании, а также польский аттестат зрелости признавались основой для поступления в высшие учебные заведения обеих стран. Фактически это означало, что выпускники белорусских школ могли относительно беспрепятственно поступать со своими документами о среднем образовании в польские вузы, а польские абитуриенты — в белорусские.

Но после белорусского политического кризиса в 2020 году и начала войны в Украине в 2022-м ситуация изменилась.

В декабре 2020 года тогдашний глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о пересмотре выполнения некоторых «гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси». Вслед за этим последовала отмена двух соглашений с Евросоюзом о финансировании отдельных программ и поддержке бизнеса, в результате чего была перекрыта поддержка предпринимательства и финансирование инвестиционных программ для развития конкурентоспособности. Потом перестало действовать соглашение о реадмиссии с ЕС. Затем Беларусь вышла из инициативы «Восточное партнерство» и решила ограничить деятельность некоторых политических фондов. Далее было прекращение действия соглашения с Еврокомиссией о техпомощи.

Обострение ситуации затронуло и белорусских студентов в Польше — 25 октября 2022 года правительство Беларуси расторгло соглашение о взаимном признании документов об образовании. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в сфере искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года», — сказано в этом документе.

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