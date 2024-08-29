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Макрон предложил Сербии поддержать «единый фронт против России»

  • 29.08.2024, 18:37
Макрон предложил Сербии поддержать «единый фронт против России»
Эммануэль Макрон

Белграду пора сделать выбор между ЕС и РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал колонку для сербского издания «Политика», в которой поднял вопрос о «необходимости поддержания единого фронта против России».

В колонке Макрон поддерживает евроинтеграцию Сербии, говоря о том, что эта страна является частью Европы как географически, так и исторически. «Я снова приезжаю в Сербию с простым посланием: Европейский Союз и его страны-члены должны иметь сильную и демократическую Сербию под своим крылом, а Сербии нужен сильный и суверенный Европейский Союз, чтобы защищать и продвигать свои интересы, с уважением собственной идентичности», — пишет президент Франции.

Также Макрон пишет о «жестоком плане России» в отношении Украины и призывает Белград окончательно сделать выбор между Брюсселем и Москвой. «Идея о том, что Сербия может искать свой путь в вечном балансировании между силами, что она будет восприниматься только как пешка, которую нужно принести в жертву на шахматной доске, — это всего лишь иллюзия: только под эгидой ЕС — союза суверенных государств, разделяющих одно и то же видение своего будущего, Сербия сможет остаться Сербией», — уверен политик.

«Несмотря на близость, которая и так сильна, перспектива вступления в Европейский Союз не привлекает [сербов] так сильно, как хотелось бы, а фоном становятся не только опасения и усталость, особенно в отношении темпов переговоров о вступлении, но иногда и своего рода негодования и даже недоверие по отношению к Европейскому Союзу, истоки которых лежат в новейшей истории и в противоречивых воспоминаниях. Пришло время вместе взглянуть на историю без предубеждений, чтобы она больше не представляла собой препятствие <...>. Эти болезненные воспоминания, как и эти вопросы, не должны отвлекать граждан Сербии от того, что очевидно: их место в Европе, рядом с Францией», — считает Макрон.

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