Белоруска приютила дома бельчонка: он оказался бешеным

Белоруска приютила дома бельчонка: он оказался бешеным1
- 29.08.2024, 18:52
Зверек вел себя мирно, а потом внезапно набросился и покусал хозяйку.
28 августа в Минскую районную ветеринарную станцию обратилась женщина с многочисленными укусами. Оказалось, что накануне она подобрала в Ратомке маленького бельчонка и отнесла домой. Зверек вел себя мирно, а потом внезапно набросился и покусал хозяйку. Врачи подтвердили страшную догадку: питомец оказался заражен вирусом бешенства. Подробностями делится Pristalica.
Теперь женщине предстоит пройти курс антирабических прививок. А ветеринары тем временем будут заняты попытками обезопасить остальных жителей города.
— Поскольку неизвестно, где до этого проживал зверь, на улице Баньковщине и в ее окрестностях наши специалисты разбросают приманки с вакциной от бешенства, — рассказала заместитель главного врача Минской районной ветеринарной станции Инна Кручанова.
Также главврач рассказала о 12 случаях заражения бешенством, которые были зафиксированы в этом году. Рост выявления подобных случаев специалист объяснила привычкой жителей Минского района подбирать бездомных животных.
— Кусали лисы, ежики, мыши, кошки и собаки. В большинстве случаев люди принимают у себя беспризорных животных, которых редко показывают ветеринарному врачу, — рассказала Кручанова