Белорус пытался сделать себе бесплатный проезд, «назначив» II группу инвалидности 2 29.08.2024, 19:11

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Теперь может получить «уголовку».

Пассажир в поезде предъявил контролеру удостоверение инвалида II группы, дающее право на бесплатный проезд. Документ оказался фальшивым. К чему это привело, рассказали в Комитете судебных экспертиз.

Случай произошел в поезде по маршруту «Гродно — Узбережь». Контролер засомневался в подлинности документа и вызвал милицию. Документ направили на судебную техническую экспертизу.

По ее результатам установлено, что на удостоверении изменили первоначальную запись: поверх нее добавили ныне читаемую запись «вторая».

— Впоследствии выяснилось, что мужчина 1957 года рождения, являясь инвалидом III группы, решил «сделать» бесплатный проезд в общественном транспорте, «назначив» себе II группу инвалидности, — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Судебные эксперты напоминают, что за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

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