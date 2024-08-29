Куда белорусам можно слетать, если отпуск будет ближе к концу года? 4 29.08.2024, 19:27

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Популярные варианты.

Лета осталось всего ничего, но на море успели побывать далеко не все.

К счастью, есть на Земле места, где пляжный сезон еще и не начинался. Белорусов, к тому же туда пускают без виз или визу можно поставить уже по прилете в аэропорту, пишет smartpress.by.

Египет

Начнем с самого очевидного варианта. Зимой температуры на местных курортах не падают ниже 20°C (холоднее может быть только ночью).

Туристы могут оформить визу уже в местном аэропорту - и наслаждаться отдыхом до 30 дней.

Кстати, по прилете в Шарм-эль-Шейх белорусы могут оформить бесплатный «Синайский штамп» (Sinai only), который дает право на пребывание на территории Синайского полуострова не более 15 календарных дней, включая посещение экскурсий в соседние Израиль и Иорданию.

Таиланд

Этим летом Таиланд добавил Беларусь в список государств, туристы из которых могут получать визу при въезде в страну — на срок до 15 дней.

При этом комфортнее всего здесь отдыхать с ноября. И не слишком жарко, и море, при этом прогревается почти до 30°C.

Куба

Лучше всего отдыхать на Кубе с ноября по апрель, при этом идеальный месяц — декабрь. Температура воздуха держится на уровне +22..25°C градусов по Цельсию, моря - +22..24°C градусов.

Без визы белорусы могут пребывать на Кубе до 30 дней.

ОАЭ

Лучшее время для отдыха в ОАЭ, когда не холодно и не адски жарко – ранней весной или, что нам более интересно, — поздней осенью-зимой. Воздух прогревается примерно до 25°C, вода в Персидском заливе — тоже теплее 20°C.

По прилете оформляется разрешение на пребывание в стране сроком до 90 дней с даты пересечения границы, важный момент — паспорт должен иметь срок действия не менее шести месяцев со дня прилета.

Катар

Сосед ОАЭ, Катар, зимой отлично подходит и для пляжного, и, когда надоест, экскурсионного отдыха: воздух осенью-зимой прогревается в среднем до +30°C, море — до +21..+23°C.

Визу — до 30 дней — ставят по прилете в аэропорт Доха. Паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев со въезда.

Мальдивы

Пляжный сезон здесь начинается с ноября и длится по апрель. Температура воздуха держится на уровне 27..31°C, воды - 27..30°C.

Белорусам для посещения Мальдивских островов на срок до 30 дней с целью туризма виза не требуется, при этом паспорт должен иметь срок действия не менее шести месяцев со дня въезда в страну.

Сейшелы

Как и на Мальдивах, здесь райские зимы — температура воздуха и воды держится на уровне +27..+29°.

Сейшельские острова позволяют белорусским туристам находиться до 90 дней — при простом требовании — наличии обратного билета и финансовых гарантий.

Иран

Напоследок — пожалуй, самый экзотический вариант. Однако если вас не страшит необходимость соблюдать ряд дополнительных правил, основанных на нормах шариата, — с конца сентября до начала ноября здесь идеальное время для отдыха на пляже.

С начала этого года белорусы могут без виз въезжать в Иран в туристических целях — на срок до 15 суток (включительно) и не более 1 въезда каждые 6 месяцев.

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