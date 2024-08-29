закрыть
29 августа 2024, четверг, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Куда белорусам можно слетать, если отпуск будет ближе к концу года?

4
  • 29.08.2024, 19:27
  • 2,084
Куда белорусам можно слетать, если отпуск будет ближе к концу года?

Популярные варианты.

Лета осталось всего ничего, но на море успели побывать далеко не все.

К счастью, есть на Земле места, где пляжный сезон еще и не начинался. Белорусов, к тому же туда пускают без виз или визу можно поставить уже по прилете в аэропорту, пишет smartpress.by.

Египет

Начнем с самого очевидного варианта. Зимой температуры на местных курортах не падают ниже 20°C (холоднее может быть только ночью).

Туристы могут оформить визу уже в местном аэропорту - и наслаждаться отдыхом до 30 дней.

Кстати, по прилете в Шарм-эль-Шейх белорусы могут оформить бесплатный «Синайский штамп» (Sinai only), который дает право на пребывание на территории Синайского полуострова не более 15 календарных дней, включая посещение экскурсий в соседние Израиль и Иорданию.

Таиланд

Этим летом Таиланд добавил Беларусь в список государств, туристы из которых могут получать визу при въезде в страну — на срок до 15 дней.

При этом комфортнее всего здесь отдыхать с ноября. И не слишком жарко, и море, при этом прогревается почти до 30°C.

Куба

Лучше всего отдыхать на Кубе с ноября по апрель, при этом идеальный месяц — декабрь. Температура воздуха держится на уровне +22..25°C градусов по Цельсию, моря - +22..24°C градусов.

Без визы белорусы могут пребывать на Кубе до 30 дней.

ОАЭ

Лучшее время для отдыха в ОАЭ, когда не холодно и не адски жарко – ранней весной или, что нам более интересно, — поздней осенью-зимой. Воздух прогревается примерно до 25°C, вода в Персидском заливе — тоже теплее 20°C.

По прилете оформляется разрешение на пребывание в стране сроком до 90 дней с даты пересечения границы, важный момент — паспорт должен иметь срок действия не менее шести месяцев со дня прилета.

Катар

Сосед ОАЭ, Катар, зимой отлично подходит и для пляжного, и, когда надоест, экскурсионного отдыха: воздух осенью-зимой прогревается в среднем до +30°C, море — до +21..+23°C.

Визу — до 30 дней — ставят по прилете в аэропорт Доха. Паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев со въезда.

Мальдивы

Пляжный сезон здесь начинается с ноября и длится по апрель. Температура воздуха держится на уровне 27..31°C, воды - 27..30°C.

Белорусам для посещения Мальдивских островов на срок до 30 дней с целью туризма виза не требуется, при этом паспорт должен иметь срок действия не менее шести месяцев со дня въезда в страну.

Сейшелы

Как и на Мальдивах, здесь райские зимы — температура воздуха и воды держится на уровне +27..+29°.

Сейшельские острова позволяют белорусским туристам находиться до 90 дней — при простом требовании — наличии обратного билета и финансовых гарантий.

Иран

Напоследок — пожалуй, самый экзотический вариант. Однако если вас не страшит необходимость соблюдать ряд дополнительных правил, основанных на нормах шариата, — с конца сентября до начала ноября здесь идеальное время для отдыха на пляже.

С начала этого года белорусы могут без виз въезжать в Иран в туристических целях — на срок до 15 суток (включительно) и не более 1 въезда каждые 6 месяцев.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов