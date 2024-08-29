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Российский бизнес с начала лета переживает обвальное падение прибылей

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  • 29.08.2024, 19:34
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Российский бизнес с начала лета переживает обвальное падение прибылей

Росстат отчитался о четырехкратном крушении.

Российские компании с начала лета 2024 года переживают обвальное падение прибылей, следует из данных Росстата.

По итогам июня сальдированный финансовый результат (прибыли минус убытки) по экономике в целом сократился в 4 раза в годовом выражении — до 860 млрд рублей. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн рублей) компании лишились более чем 2,4 триллиона рублей прибылей, или почти $27 млрд в денежном выражении. Относительно мая сальдированная прибыль по экономике стала меньше в 3,4 раза, или на 2,13 трлн рублей.

Зоной финансового бедствия, согласно Росстату, стала угольная промышленность, которая из-за санкций потеряла экспортные рынки. По итогам первого полугодия угольщики сработали в минус: совокупный убыток отрасли составил 7,1 млрд рублей против прибыли в 282,5 млрд рублей за тот же период прошлого года.

Угледобыча скатилась в «глубокий кризис», констатируют эксперты Высшей школы экономики: к концу июня морской экспорт угля из России обвалился на 17%, а вывоз коксующегося угля стал минимальным за два года после того, как главные клиенты угольщиков — Китай, Индия и Турция — резко сократили закупки.

9% прибылей за полгода потеряли металлурги, также отрезанные санкциями от возможности продавать металл на Запад. На 22%, согласно Росстату, просели прибыли нефтеперабатывающих заводов, которые с начала года более 40 раз подвергались атакам беспилотников и и не менее 10 раз останавливали производство. Более 26% сальдированной прибыли потеряли компании розничной торговли, а если исключить автосалоны, то обвал стал почти двукратным — на 46,1%.

Российский бизнес теряет рентабельность по мере того, как экономика замедляется, а в банковской системе нарастают проблемы с трансграничными платежами. В июне, по данным Росстата, российская промышленность просела на 0,8% относительно июня, а в июне — на 1,5% относительно мая.

Промышленный сектор чувствителен к высоким ставкам и санкциям, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Во второй половине года экономика будет тормозить из-за жесткой политики Центробанка, дефицита трудовых ресурсов и ухудшения условий внешней торговли в том числе за счет новых санкций США, предупреждает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

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