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Турецкие государственные банки сворачивают операции в российских рублях

  • 29.08.2024, 19:53
Турецкие государственные банки сворачивают операции в российских рублях

Клиентам предлагают конвертировать рубли в лиры.

Турецкий банк Ziraat, принадлежащий государству и занимающий первое место в стране по размеру активов, прекратил открывать счета в российской валюте, а клиентам, у которых они уже есть, предложил конвертировать рубли в турецкие лиры.

Такую же политику проводят и другие государственные банки Турции, но некоторые частные кредитные организации еще не открывают рублевые счета.

Ранее в банке операции в российской валюте были доступны клиентам при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или обучение в Турции.

Операции в лирах с Россией турецкие банки начали сворачивать еще в начале года после ужесточения санкций американского Минфина.

В результате турецкие банки начали массово блокировать платежи из России, а объемы российско-турецкой торговли начали падать: по итогам первого квартала турецкий экспорт в РФ обрушился на 33,7% и практически вернулся на довоенные уровни – $500-600 млн в месяц.

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