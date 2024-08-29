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Вакцину против рака легких впервые протестовали на людях

  • 29.08.2024, 20:25
Вакцину против рака легких впервые протестовали на людях

Первым участником испытания стал ученый Януш Рац.

67-летний мужчина из Лондона, болеющий раком легких, стал первым пациентом, получившим новую вакцину от рака в рамках международного испытания. Об этом сообщили на сайте Больницы университетского колледжа.

Это раннее исследование должно проверить безопасность этой иммунотерапии и ее эффективность в сочетании с имеющимися методами лечения рака. Новаторская вакцина BNT116 разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Она использует матричную РНК (мРНК) для передачи маркеров опухоли иммунной системе пациента, чтобы она могла распознавать и уничтожать раковые клетки. Вакцина действует избирательно на раковые клетки, являющиеся более целенаправленным подходом по сравнению с химиотерапией, которая может быть токсичной как для раковых, так и для здоровых клеток.

Доктор Сара Бенафиф, руководящая исследованием, отметила, что основное преимущество этой терапии заключается в высокой точности ее воздействия на раковые клетки. В исследовании примут участие около 130 пациентов из семи стран, на разных стадиях немалоклеточного рака легких (NSCLC). Целью испытания является оценить, насколько безопасным и хорошо переносимым является BNT116 как самостоятельное средство против опухоли, а также в сочетании с другими методами лечения NSCLC.

Первым участником испытания стал Януш Рац. Как ученый он решил принять участие в исследовании, надеясь, что это не только поможет ему бороться с раком, но и будет способствовать развитию новых методов лечения для других людей в будущем.

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