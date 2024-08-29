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Харрис против Трампа: опросы свидетельствуют о напряженной борьбе

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  • 29.08.2024, 20:46
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Харрис против Трампа: опросы свидетельствуют о напряженной борьбе

В каждом из колеблющихся штатов позиции обоих кандидатов практически равны.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее республиканский соперник Дональд Трамп ведут напряженную борьбу в семи колеблющихся штатах, согласно новому опросу колледжа Эмерсона и The Hill.

В частности, Харрис опережает Трампа в Джорджии (49% против 48%), Мичигане (50% против 47%) и Неваде (49% против 48%).

Между тем Трамп опережает свою демократическую соперницу в Аризоне (50% против 47%), Северной Каролине (49% против 48%) и Висконсине (49% против 48%).

В Пенсильвании оба кандидата имеют одинаковые показатели – по 48%.

Во всех случаях результаты опросов не выходят за пределы погрешности, а это означает, что сейчас в каждом из колеблющихся штатов позиции обоих кандидатов практически равны.

«Гонка между Камалой Харрис и Дональдом Трампом продолжает оставаться напряженной, в пределах погрешности в каждом штате», - заявил Спенсер Кимбалл из колледжа Эмерсона.

Харрис опережает Трампа среди независимых избирателей в шести из семи колеблющихся штатов. Единственное исключение – Невада, где Трамп опережает кандидата от демократов среди независимых избирателей.

Несколько лучшие показатели у Трампа среди женщин-избирателей в Аризоне. Но у Харрис большая поддержка, чем у бывшего президента, среди женщин в других шести колеблющихся штатах. Харрис также имеет лучшие показатели среди избирателей в возрасте до 30 лет в колеблющихся штатах.

Между тем, Трамп имеет большую поддержку среди мужчин в семи колеблющихся штатах.

«Существует также резкий гендерный разрыв, подобный тому, что был в 2020 году», - добавляет Кимбалл.

Опрос показывает, как стремительно изменилось положение демократов за более чем месяц, прошедший с тех пор, как президент Джо Байден вышел из гонки. Демократы были обеспокоены своими позициями в таких штатах, как Мичиган, но с номинацией Харрис эти штаты снова выглядят более конкурентоспособными.

Кандидат от Демократической партии находится на волне импульса поддержки после состоявшегося на прошлой неделе в Чикаго съезда своей партии и аналитики внимательно следят за тем, приведет ли это к улучшению ее показателей в опросах. Но опрос колледжа Эмерсона и издания The Hill свидетельствует, что даже с новым кандидатом от Демократической партии соревнование за Белый дом все еще остается напряженным.

Средние данные национальных опросов, собранные Decision Desk HQ, показывают, что Харрис опережает Трампа примерно на 50% против 45%.

Новый опрос также зафиксировал более широкое укрепление позиции демократов. В частности, в Аризоне, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине в «сенатской гонке» кандидаты от демократов опережают своих соперников от Республиканской партии.

Между тем, в губернаторской гонке в Северной Каролине демократ Джош Стайн опережает вице-губернатора от Республиканской партии Марка Робинсона: 47% против 41%.

Опрос колледжа Эмерсона и The Hill был проведен с 26 по 28 августа. В Аризоне опрошены 720 потенциальных избирателей: погрешность 3,6%. В Мичигане и Джорджии по 800 потенциальных избирателей: погрешность 3,4%. В Пенсильвании – 950 потенциальных избирателей, погрешность 3,1%. В Неваде опрошены 1168 потенциальных избирателей, погрешность 2,8%. В Северной Каролине – 775 потенциальных избирателей, погрешность 3,5%. В Висконсине опрошены 850 потенциальных избирателей, погрешность 3,3%.

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