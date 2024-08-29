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Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Барселоной»

  • 29.08.2024, 21:07
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Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Барселоной»

Турнир впервые пройдет в новом формате.

УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги чемпионов, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

Соперниками действующего чемпиона мадридского «Реала» стали дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест».

По ходу общего этапа «Манчестер Сити» сыграет с ПСЖ и «Ювентусом». «Барселона», помимо «Боруссии» и «Баварии», получила в соперники «Монако» Александра Головина.

Топ-матчи предстоящего сезона:

«Реал» — «Боруссия»,

«Ливерпуль» — «Реал»

«Манчестер Сити» — «Интер»,

ПСЖ — «Манчестер Сити»,

«Бавария» — ПСЖ,

«Барселона» — «Бавария»,

«Ливерпуль» — «Байер».

В следующий раунд выйдут первые восемь команд общей таблицы. Команды с 9-е по 24-е место проведут стыковые матчи за выход в плей-офф, остальные отправятся в Лигу Европы.

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