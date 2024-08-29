Боррель: Многие государства ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области
- 29.08.2024, 21:12
Она «нанесла удар по путинскому нарративу».
Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что многие присутствующие на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе в четверг.
Боррель напомнил свои слова о том, как контрнаступательная операция Украины на Курщине «нанесла удар по путинскому нарративу».
«Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о «специальной операции» на вполне бесполезный», – добавил топ-дипломат Евросоюза.
Он рассказал, что на заседании глав МИД «многие государства-члены выразили поддержку Курской операции» как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.