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Боррель: Многие государства ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области

  • 29.08.2024, 21:12
Боррель: Многие государства ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области

Она «нанесла удар по путинскому нарративу».

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что многие присутствующие на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе в четверг.

Боррель напомнил свои слова о том, как контрнаступательная операция Украины на Курщине «нанесла удар по путинскому нарративу».

«Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о «специальной операции» на вполне бесполезный», – добавил топ-дипломат Евросоюза.

Он рассказал, что на заседании глав МИД «многие государства-члены выразили поддержку Курской операции» как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

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