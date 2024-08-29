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Для школьников будет бесплатный проезд в общественном транспорте

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  • 29.08.2024, 21:26
Для школьников будет бесплатный проезд в общественном транспорте

C 1 сентября.

Бесплатный проезд в городском транспорте будет доступен школьникам с 1 сентября. Это предусмотрено постановлением Совмина 27 августа 2024 года №630, которое официально опубликовано на портале pravo.by.

Школьники, которые получают общее среднее и специальное образование, имеют право на бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро в населенных пунктах места жительства (места пребывания) и места учебы с 1 сентября по 30 июня.

Чтобы ехать бесплатно, ребенку нужно будет предъявить карту учащегося (ученический билет) или справку о том, что он является школьником — в справке должен быть указан пункт места жительства (пребывания) и места учебы.

Такой бесплатный проезд для школьников был и раньше, просто льготы не действовали на летних каникулах.

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