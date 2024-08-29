Для школьников будет бесплатный проезд в общественном транспорте 2 29.08.2024, 21:26

C 1 сентября.

Бесплатный проезд в городском транспорте будет доступен школьникам с 1 сентября. Это предусмотрено постановлением Совмина 27 августа 2024 года №630, которое официально опубликовано на портале pravo.by.

Школьники, которые получают общее среднее и специальное образование, имеют право на бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро в населенных пунктах места жительства (места пребывания) и места учебы с 1 сентября по 30 июня.

Чтобы ехать бесплатно, ребенку нужно будет предъявить карту учащегося (ученический билет) или справку о том, что он является школьником — в справке должен быть указан пункт места жительства (пребывания) и места учебы.

Такой бесплатный проезд для школьников был и раньше, просто льготы не действовали на летних каникулах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com