Для школьников будет бесплатный проезд в общественном транспорте

Для школьников будет бесплатный проезд в общественном транспорте2
- 29.08.2024, 21:26
C 1 сентября.
Бесплатный проезд в городском транспорте будет доступен школьникам с 1 сентября. Это предусмотрено постановлением Совмина 27 августа 2024 года №630, которое официально опубликовано на портале pravo.by.
Школьники, которые получают общее среднее и специальное образование, имеют право на бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро в населенных пунктах места жительства (места пребывания) и места учебы с 1 сентября по 30 июня.
Чтобы ехать бесплатно, ребенку нужно будет предъявить карту учащегося (ученический билет) или справку о том, что он является школьником — в справке должен быть указан пункт места жительства (пребывания) и места учебы.
Такой бесплатный проезд для школьников был и раньше, просто льготы не действовали на летних каникулах.