Рыночная стоимость инвесткомпании Уоррена Баффета превысила триллион долларов 29.08.2024, 21:29

Компания стала первой за пределами технологического сектора, преодолевшей рекордную отметку.

Акции конгломерата Уоррена Баффета выросли на 0,9% в среду, впервые подняв ее рыночную капитализацию выше отметки в триллион долларов.

Компания стала первой за пределами технологического сектора, преодолевшей эту отметку. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 28 августа акции Berkshire Hathaway выросли на 0,8%, а с начала года компания подорожала на 30%, превысив рост индекса S&P 500, который вырос на 17%. Рыночная стоимость Berkshire росла в среднем на 20% в год с 1965 года по прошлый год — это почти вдвое больше, чем годовая доходность S&P 500 за то же время.

Как известно, Уоррен Баффет является председателем совета директоров и исполнительным директором компании Berkshire Hathaway. Он из самых богатых людей на планете и сделал свое состояние за счет инвестиций на фондовом рынке. 93-летний Уоррен Баффетт сейчас занимает шестую строчку в рейтинге глобального рейтинга Forbes, его состояние оценивается в $146 млрд.

Баффет провел большую часть своей жизни, превращая Berkshire Hathaway из бедствующего производителя текстиля в разрастающуюся бизнес-империю. Он формировал компанию вместе со своим давним деловым партнером Чарли Мангером, который умер в возрасте 99 лет. Рыночная стоимость Berkshire росла примерно на 20% в год с 1965 по прошлый год — почти вдвое больше годовой доходности S&P 500 за это время. Это превратило Баффета в одного из самых богатых людей в мире и, возможно, самого плодовитого инвестора за всю историю.

Фонд его сына Говарда Баффета активно и очень существенно помогает Украине. Известно, что Уоррен Баффет, хоть и относится с осторожностью к финансовым вопросам в воюющих странах, в данном вопросе поддерживает сына, понимая, что помощь людям — самая человечная инвестиция.

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