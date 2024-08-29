Ученые: Климат в Беларуси может стать таким же, как в Турции

Ученые: Климат в Беларуси может стать таким же, как в Турции2
- 29.08.2024, 21:38
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К концу XXI века.
Ученые прогнозируют, что климат в Беларуси может стать таким же, как в Турции. Но не скоро — только к концу XXI века, пишет БелТА.
Синоптики напоминают, что для августа климатическая норма для Беларуси — +18 градусов. А в нашей стране держится более +30. За лето 2024-го максимальная температура воздуха была зафиксирована 13 июля на станции Житковичи и составила +37,9 градуса. Абсолютный максимум — 38,9 градуса — зарегистрирован 8 августа 2010-го в Гомеле. Это самая высокая температура, которая зафиксирована на территории Беларуси за весь период метеорологических наблюдений.
По последним данным, среднесуточные температуры воздуха на 2-8 градуса превышают климатическую норму, а в начале следующей недели станут еще выше. Ожидается, что жаркая и преимущественно сухая погода продержится в Беларуси еще как минимум первую декаду сентября.