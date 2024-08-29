Ученые: Климат в Беларуси может стать таким же, как в Турции 2 29.08.2024, 21:38

1,024

К концу XXI века.

Ученые прогнозируют, что климат в Беларуси может стать таким же, как в Турции. Но не скоро — только к концу XXI века, пишет БелТА.

Синоптики напоминают, что для августа климатическая норма для Беларуси — +18 градусов. А в нашей стране держится более +30. За лето 2024-го максимальная температура воздуха была зафиксирована 13 июля на станции Житковичи и составила +37,9 градуса. Абсолютный максимум — 38,9 градуса — зарегистрирован 8 августа 2010-го в Гомеле. Это самая высокая температура, которая зафиксирована на территории Беларуси за весь период метеорологических наблюдений.

По последним данным, среднесуточные температуры воздуха на 2-8 градуса превышают климатическую норму, а в начале следующей недели станут еще выше. Ожидается, что жаркая и преимущественно сухая погода продержится в Беларуси еще как минимум первую декаду сентября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com