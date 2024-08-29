закрыть
29 августа 2024, четверг, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Европе договорились не признавать избрание Мадуро президентом Венесуэлы

  • 29.08.2024, 21:47
В Европе договорились не признавать избрание Мадуро президентом Венесуэлы

«Друг» Лукашенко проиграл выборы.

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в четверг, 29 августа, поддержали предложение не признавать легитимности Николаса Мадуро как избранного президента Венесуэлы.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что министры ЕС при обсуждении ситуации в Венесуэле договорились «защищать демократический процесс» и поддерживать тесный контакт с оппозицией.

«Поскольку не было никакой верификации (голосов. – Ред.) и, боюсь, никогда не будет, мы не можем принять легитимность Мадуро как избранного президента. Совет (ЕС. – Ред.) решил, что Мадуро не имеет демократической легитимности как президент», – добавил он.

Топ-дипломат ЕС пояснил, что Мадуро остается президентом Венесуэлы «де-факто», но ЕС отрицает «его демократическую легитимность на основе результата, который нельзя верифицировать».

Также министр Евросоюза договорились и дальше обращать внимание на нарушения прав человека в Венесуэле, в частности требовать освобождения задержанных оппозиционеров и журналистов, а также поддерживать региональные усилия по разрешению кризиса.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов