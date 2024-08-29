В Европе договорились не признавать избрание Мадуро президентом Венесуэлы 29.08.2024, 21:47

«Друг» Лукашенко проиграл выборы.

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в четверг, 29 августа, поддержали предложение не признавать легитимности Николаса Мадуро как избранного президента Венесуэлы.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что министры ЕС при обсуждении ситуации в Венесуэле договорились «защищать демократический процесс» и поддерживать тесный контакт с оппозицией.

«Поскольку не было никакой верификации (голосов. – Ред.) и, боюсь, никогда не будет, мы не можем принять легитимность Мадуро как избранного президента. Совет (ЕС. – Ред.) решил, что Мадуро не имеет демократической легитимности как президент», – добавил он.

Топ-дипломат ЕС пояснил, что Мадуро остается президентом Венесуэлы «де-факто», но ЕС отрицает «его демократическую легитимность на основе результата, который нельзя верифицировать».

Также министр Евросоюза договорились и дальше обращать внимание на нарушения прав человека в Венесуэле, в частности требовать освобождения задержанных оппозиционеров и журналистов, а также поддерживать региональные усилия по разрешению кризиса.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

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