На большом китайском бассейне в Минске начали включать подсветку
- 29.08.2024, 22:52
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Фотофакт.
Бассейн на улице Кальварийской недалеко от станции метро «Молодежная» начали строить весной 2020 года. Ввести в эксплуатацию его планируют в этом году. Сейчас по вечерам там уже включают подсветку. Фотографии публикуют «Минск-Новости».
Первоначально бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион, возводимые в Минске силами КНР и за ее средства, планировалось построить к концу 2023 г.
Позже сроки продлили еще на год.
Судя по снимкам, работы на площадке бассейна сейчас на завершающем этапе. Не исключено, что уже этой осенью спортсмены, да и все желающие смогут пользоваться услугами комплекса.