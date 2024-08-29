На большом китайском бассейне в Минске начали включать подсветку 29.08.2024, 22:52

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Фотофакт.

Бассейн на улице Кальварийской недалеко от станции метро «Молодежная» начали строить весной 2020 года. Ввести в эксплуатацию его планируют в этом году. Сейчас по вечерам там уже включают подсветку. Фотографии публикуют «Минск-Новости».

Первоначально бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион, возводимые в Минске силами КНР и за ее средства, планировалось построить к концу 2023 г.

Позже сроки продлили еще на год.

Судя по снимкам, работы на площадке бассейна сейчас на завершающем этапе. Не исключено, что уже этой осенью спортсмены, да и все желающие смогут пользоваться услугами комплекса.

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