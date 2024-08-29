Белорусский пловец Игорь Бокий стал 17-кратным чемпионом Паралимпиады
- 29.08.2024, 22:07
На дистанции 100 метров баттерфляем он не знает себе равных с 2012 года.
У белорусских атлетов, выступающих в Париже-2024 в том же нейтральном статусе, как и месяц назад олимпийцы, первое золото.
Его принес лидер сборной и самый титулованный ее представитель Игорь Бокий, выступавший в классе S13. В нем соревнуются спортсмены с легкой степенью нарушений зрения. Белорус финишировал с лучшим временем в финале стометровки баттерфляем. Время Бокия составило 54,13.
В отличие от предыдущих Паралимпиад, когда превосходство 30-летнего уроженца Бобруйска было неоспоримо, на сей раз конкуренцию ему составил более молодой 22-летний Алекс Порталь. Он уступил Игорю всего лишь 25 сотых секунды.
Для Бокия это уже 17-е золото на Паралимпиадах. Причем на дистанции 100 метров баттерфляем он не проигрывает никому с Игр в Лондоне 12-летней давности.
В Париже у пловца еще будет шанс пополнить медальную коллекцию. Во французском бассейне он еще выступит в четырех видах программы.