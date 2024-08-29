Водителям в Беларуси лучше не терять электронные ключи от авто 1 29.08.2024, 22:33

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Есть риск, что вы не сможете открыть свою машину.

Клиенты некоторых автомобильных дилеров столкнулись с тем, что не могут заказать отдельные товары. В частности, это касается электронных ключей зажигания и блоков управления. Речь о компаниях, которые работают с такими брендами, как Škoda, Volkswagen, Audi. Автодилеры говорят, что трудности с этими товарами вызваны санкциями ЕС против Минска. Поэтому водителям лучше не терять электронные ключи, пишет «Зеркало».

Автомобилисты «вздрагивают» от санкций уже не первый раз. Сперва это затронуло тех, кто хотел пригнать из-за границы дорогие (цена свыше 50 тысяч евро), мощные (объемом двигателя от 1,9 литра) и свежие машины (моложе пяти лет). А теперь выяснилось, что проблемы есть и при покупке некоторых автотоваров, в частности, электронных ключей.

В сервисе дилера Škoda в Минске, Гомеле и Бресте, куда корреспондент «Зеркала» позвонил как клиент, сообщили, что проблем с обслуживанием и ремонтом авто у них нет, но запчасти дольше идут и стоят дороже, чем раньше. Также в сервисе сообщили, что есть некоторые нюансы.

— Могут быть сложности с доставкой запчастей к моделям, которые выпустились в малом количестве. Также обрубилось (перестали поставлять. — Прим. ред.) то, что завязано под VIN авто (идентификационный номер. — Прим. ред.). Это (затронуло. — Прим. ред.) точно ключи электронные, блоки электронного управления, — проинформировал дилер в Гомеле.

В брестском сервисном центре дилера Škoda также подтвердили информацию коллег из других регионов и уточнили, что когда и как это будет решено, неизвестно. На наше предположение, что в таком случае, возможно, стоит ехать в ту же Польшу за нужным товаром, сотрудник сервиса ответил, что «вероятно, это может быть решением вопроса».

Дилер Audi сообщил, что у них «электронные ключи к заказу недоступны» из-за санкций со стороны ЕС. Дилер Volkswagen также отметил, что оформить заявку на этот товар сейчас у них невозможно: его не поставляют.

О каком конкретно пакете санкций ЕС идет речь, в компаниях не уточнили. Возможно, о последнем, который был введен в конце июня этого года. Полная версия документа с ограничениями против Минска насчитывает 265 страниц. Прямого упоминания конкретно электронных ключей зажигания и блоков управления нам не удалось найти. Но обнаружили следующие пункты с ограничениями по поставкам и продажам в Беларуси: 8301 20 «Замки для автотранспортных средств из недрагоценных металлов» и 8301 70 «Ключи представлены отдельно». Также есть пункт 8542 90 «Электронные интегральные схемы: детали». Не исключено, что трудности с поставкой в Беларусь электронных ключей зажигания и блоков управления связаны с одним из этих пунктов.

Напомним, ограничения ЕС, которые ввели с 1 июля, ориентированы в том числе на экспорт товаров, которые могли бы способствовать в том числе укреплению белорусских промышленных мощностей. В черный список на поставку к нам попали предметы роскоши.

ЕС отказался от импорта из Беларуси товаров, которые позволяют Минску «диверсифицировать источники доходов, тем самым позволяя ему участвовать в российской агрессии против Украины». Этот пункт включает, например, уголь. Нельзя осуществлять прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов и золота из Беларуси. Запрещен и импорт нефти, за исключением российской, которая идет транзитом по нашей территории.

Введено эмбарго на предоставление Минску новых займов и кредитов. Страны Европы больше не будут приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе в энергетическом секторе в Беларуси. А также ЕС не будет продавать, поставлять, передавать, экспортировать или предоставлять (прямо или косвенно) программное обеспечение для управления предприятиями и для промышленного проектирования и производства.

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