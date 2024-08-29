Снятие ограничений на удары Украины по РФ: каждое государство ЕС будет решать самостоятельно 2 29.08.2024, 22:41

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Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе в четверг, 29 августа, обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что министры Евросоюза обсуждали возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, предоставленного Украине.

«В конце концов, вывод заключается в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным», – добавил он.

Топ-дипломат Евросоюза обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, «поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность».

«Поэтому это не решение на европейском уровне», – констатировал Боррель.

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