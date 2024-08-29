Минское «Динамо» повторно уступило «Андерлехту» в Лиге Европы

Минское «Динамо» повторно уступило «Андерлехту» в Лиге Европы2
- 29.08.2024, 23:06
Теперь белорусские футболисты выступят в Лиге конференций.
В сыгранном в Брюсселе ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА минское «Динамо» уступило «Андерлехту» — 0:1.
Состоявшийся на прошлой неделе первый поединок закончился с тем же счетом. Команда не смогла пробиться с основной этап Лиги Европы и выступит на аналогичной стадии Лиги конференций.
Жеребьевка пройдет 30 августа в 15:30 по белорусскому времени.