Минское «Динамо» повторно уступило «Андерлехту» в Лиге Европы 2 29.08.2024, 23:06

Теперь белорусские футболисты выступят в Лиге конференций.

В сыгранном в Брюсселе ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА минское «Динамо» уступило «Андерлехту» — 0:1.

Состоявшийся на прошлой неделе первый поединок закончился с тем же счетом. Команда не смогла пробиться с основной этап Лиги Европы и выступит на аналогичной стадии Лиги конференций.

Жеребьевка пройдет 30 августа в 15:30 по белорусскому времени.

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